Van’da sağlıkçılar için moral maçı

Van İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları ile Van Spor Masterler Takımı arasında moral maçı düzenlendi.

Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanan moral maçının öncesinde konuşan Van İl Sağlık Müdürlüğü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, sağlıkçılar adına yapılan moral maçı programı nedeniyle İl Gençlik ve Spor Müdürü Nevzat İnanç’a teşekkür etti. Sünnetçioğlu, “Bu yoğun pandemi süreci tüm sağlık çalışanlarını ve insanlarımızı çok yordu. Özellikle bu maçın sağlık çalışanlarımıza moral olacağına inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte de sağlık çalışanlarımızın moral ve motivasyonu açısından bu tür turnuvaların devamlı olmasını diliyoruz. Bugün sağlık personellerimizin sadece bir kısmı burada, tüm sağlık personellerini temsilen buradalar. Eski Vanspor yöneticilerine, oyuncularına çok teşekkür ediyoruz. İnşallah elbirliğiyle bu korona virüs sürecini en iyi şekilde atlayacağız. Yoğun bir aşı çalışmasına girdik, buradan da vatandaşlarımızın aşı olmasını önemle arz ediyoruz ve herkesi aşıya davet ediyoruz. Aşı olursak bu salgını da daha rahat bir şekilde atlatacağız. Aşı olmayı ihmal etmeyelim” dedi.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Nevzat İnanç ise 1,5 yıl içerisinde Sağlık İl Müdürü ve tüm ekibinin olağanüstü bir fedakârlıkla bu süreci yürüttüklerini belirterek, “Türkiye geneli pandemi sürecinde sararan ve mavileşen haritalarda sürekli en iyi iller arasında Van’ı görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu başarı başta İl Sağlık Müdürümüz olmak üzere tüm ekibine aittir. Buradan tüm sağlık ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı için bu süreci en az hasarla atlatması için büyük bir gayret içerisindeler, bu anlamda tüm sağlık personellerimizin yanındayız” diye konuştu.