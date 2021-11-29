Van’da kahvaltı salonları denetlendi

Van’da kahvaltı sektöründe hizmet veren işletmelerde fiyat tarifesi ve hijyen denetimi yapıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, kentin önemli değerlerinden olan Van kahvaltısı ile ilgili spekülatif fiyatların önüne geçmek için denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşın fahiş fiyatla ilgili şikâyetleri üzerine kahvaltı sektöründe hizmet veren işletmeler yeni bir fiyat tarifesi uygulamaya başladı. Yeni fiyat tarifesinin dışına çıkılmaması için denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Kahvaltıcılar Sokağı başta olmak üzere merkez İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerindeki kahvaltı salonlarını tek tek denetledi. Hijyen ve kullanılan gıdaların son kullanma tarihlerinin de kontrol edildiği denetimler gıda mühendisleri eşliğinde yapıldı. Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması için denetimlerini sıklaştıran ekipler, birçok sektördeki spekülatif fiyat uygulamalarının da önüne geçmeyi hedefliyor.

Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin ve Zabıta Dairesi Başkan Vekili Sabahattin Ergenç’in de katıldığı denetimlerin devam edeceği belirtildi.