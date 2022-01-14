Van’da “Kadınların Toplumdaki Yeri ve Önemi” konulu seminer

Van Büyükşehir Belediyesi kadınlara yönelik “Kadınların Toplumdaki Yeri ve Önemi” konulu eğitim semineri düzenledi.

Van Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik düzenlemiş olduğu eğitim seminerlerini sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Kadın ve Aile Hizmetleri Başkanlığı konferans salonunda “Kadınların Toplumdaki Yeri ve Önemi” konulu eğitim semineri düzenledi. Düzenlenen seminere Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek ve çok sayıda kadın katıldı.

Bu haftaki programda araştırmacı yazar Yaşar İçen; kadınlara, kadının toplumdaki yeri ve önemi, kişisel gelişim, ailedeki etkisi ile ilgili bilgiler verdi.

Slayt gösterimi eşliğinde yapılan seminere kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 2 saat süren program, karşılıklı görüş alışverişi ile son bulurken, yazar Yaşar İçen’e katkılarından dolayı Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek tarafından hediye takdim edildi.