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Van’da kaçak cep telefonu ve tıbbi ilaç ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı 106 cep telefonu ve 5 bin 64 adet tıbbi ilaç ele geçirildi.

VAN 27.09.2021, 12:14
Van’da kaçak cep telefonu ve tıbbi ilaç ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı 106 cep telefonu ve 5 bin 64 adet tıbbi ilaç ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 20-26 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen; 106 adet cep telefonu ve 5 bin 64 adet tıbbi ilaç ele geçirilmiştir. Elde edilen gümrük kaçağı malzemelerle ilgili olarak 2 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır” denildi.

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