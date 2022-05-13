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Van’da istihdam edilecek 70 mevsimlik işçinin kurası çekildi

Van Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde istihdam etmek üzere alacağı 70 mevsimlik işçinin kurası noter huzurunda çekildi.

VAN 13.05.2022, 18:04
Van’da istihdam edilecek 70 mevsimlik işçinin kurası çekildi

Van Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde istihdam etmek üzere alacağı 70 mevsimlik işçinin kurası noter huzurunda çekildi.

Personel alımlarını şeffaflık ve liyakat esaslarına göre yapan Van Büyükşehir Belediyesi, iştiraki şirketlerinden BELVAN Ulaşım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde 5 ay 29 gün çalıştırılacak 12 kategorideki 70 işçinin kuraları canlı yayında çekildi. Başvurusu kabul edilen toplam bin 91 kişi arasında yapılan kura çekimiyle genel beden işçisi için 21 asil ve 21 yedek, kamyon şoförü için 13 asil ve 13 yedek, tır şoförü için 5 asil ve 5 yedek, aşçı için 5 asil ve 5 yedek, loder operatörü için 2 asil ve 2 yedek, silindir operatörü için 5 asil ve 5 yedek, finişer operatörü için 2 asil ve 2 yedek, dozer operatörü için 2 asil ve 1 yedek, otobüs şoförü için 3 asil ve 3 yedek ile erkek özel güvenlik görevlisi için 7 asil ve 7 yedek ve kadın özel güvenlik görevlisi için 3 asil ve 3 yedek olmak üzere toplam 68 asil ve 67 yedek aday belirlendi.

Ayrıca 2 freze (asfalt kazıma) operatörü için ise 1 başvuru yapıldığı için kuraya dahil edilmeden alımı yapılacağı belirtildi.

Kura çekiminde konuşan Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan, kuraların tamamen şeffaf bir şekilde, kameralar önünde ve noter huzurunda gerçekleştiğini söyledi. Kurada ismi çıkan vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Ali Özvan, “Van Büyükşehir Belediyemizin iştiraki şirketlerinden BELVAN Ulaşım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde 5 ay 29 gün süreyle istihdam edilmek üzere alınacak olan 70 mevsimlik işçimiz için kura çekimi gerçekleştiriyoruz. Valimizin de talimatlarıyla hem ihalelerimiz hem de kuralarımız belediyemizin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor. Başvuru süresi içerisinde bizlere bin 692 adet başvuru yapılmıştır. Bunlar arasında bin 91 vatandaşımız başvuru kriterlerini sağlayarak, kuraya girmeye hak kazanmıştır. 601 vatandaşımızın ise başvurusu kriterleri sağlamadığı için kabul edilmemiştir. 2 freze (asfalt kazıma) operatörü için ise 1 başvuru yapıldığı için başvuru kriterlerini taşıyan Mehmet Güven isimli vatandaşımız kuraya dahil edilmeden 5 ay 29 süreyle istihdam edilecektir. Yapılan kuranın kurumumuz ve vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren kura sonucunda isimleri çıkan adaylar, ayrıca Van Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinin duyurular kısmında da yayınlanacak.

Belediyenin Youtube, Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarından canlı olarak yayınlanan kura çekimi Van 1. Noteri Muhammed Kabukçu tarafından gerçekleştirildi.

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