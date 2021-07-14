Van’da ‘İl Koordinasyon Kurulu’ toplantısı

Van’da kamu yatırımlarının ve kurumlar arası işbirliğine ihtiyaç duyulan konuların görüşüldüğü ‘İl Koordinasyon Kurulu’nun 2021 yılı üçüncü dönem toplantısı, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat’ın valilikten video konferans aracılığıyla bağlandığı toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları ve yatırımcı kurum müdürleri de online katıldı. Açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Canpolat, bir önceki toplantıda alınan kararları değerlendirerek, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi. Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat’ın gündemi değerlendirdiği toplantı; kaymakamlar, belediye başkanları ve kurumların yaptıkları yatırımlar ve son durumları hakkında bilgi vermesiyle son buldu.

Toplantıda İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Hasan Gültakar da hazır bulundu.