Van’da geleneksel toplu kurban kesimi

Van’da geleneksel hale gelen 16. toplu kurban kesimi organizasyonu düzenlendi.

Bu yıl 16’ıncısı düzenlenen geleneksel toplu kurban kesimi, Van Umut Kervanı İnsani Yardım Eğitim ve Kültür Derneği’nin üye ve gönüllüleri yanı sıra, vatandaşların da katılımıyla gerçekleşti. Dernek üyelerinin çalışmalarıyla kesilen kurbanlar, aynı gün içerisinde daha önce tespit edilen yardıma muhtaç ailelere ilk elden ulaştırıldı.

“2 bin aileye kurbanlık eti dağıtacağız”

Konuyla ilgili açıklama yapan Umut Kervanı İnsani Yardım Eğitim ve Kültür Derneği temsilcilerinden Sedat Vatan, kurbanlıkları vekalet usulüyle kestiklerini belirtti. Kurban etlerini yardıma muhtaç ailelere ulaştıracaklarını ifade eden Vatan, “18 büyükbaş hayvan kestik. Bu eti yaklaşık 2 bin aileye dağıtmayı düşünüyoruz. Bize yardım eden kardeşlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.