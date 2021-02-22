Van’da ev yangını

Van’ın İpekyolu ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre yangın, bugün saat 15.40 sıralarında Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangına müdahale eden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kısa sürede alevleri söndürdü. Büyük hasara yol açan yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.