Van’da depremzedeler için kan bağışı kuyruğu

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası kan bağışı çağrısına duyarsız kalmayan Vanlılar, depremzedelere destek olmak için kan bağış merkezlerine akın etti.

Vanlı vatandaşlar, merkez üstü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından kan ihtiyacını karşılamak üzere kurulan Kızılay Kan Merkezlerine akın ettiler. Cumhuriyet Caddesi üzerinde oluşturulan kan bağışı noktasına akın eden vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Burada kısa bir konuşmada bulunan Vatansever Gençler Derneği Genel Başkanı Veysel Taşdemir, sabah saatlerinde sosyal medya aracılığıyla yaptıkları kan bağışı çağrısına Van halkının kayıtsız kalmadığını ifade ederek, "Van olarak ahde vefa gösterelim dedik. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden çağrıda bulunduk. ’Haydi Van, bugün ihtiyaç duyulan damarlarındaki asil kan’ çağrımıza hemşehrilerimiz cevap verdiler. İvedilikle kan bağışı ihtiyacı olduğunu duyduk. Van halkı olarak ihtiyaçlar bakımından depremde mağdur olan vatandaşlarımız için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Başımız sağ olsun" dedi.

Depremin acısını en iyi bilen illerden biri olduklarını belirten vatandaşlar ise "Oradaki kardeşlerimize yardımcı olmak için şu anda sadece elimizden bu geliyor. İnşallah bu kanlar hayat kurtarır” dediler.