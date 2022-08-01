Van’da değişik suçlardan 19 kişi tutuklandı

Van’da değişik suçlardan aranması bulunan 19 şahıs tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 25-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 25 yıl hapis cezası bulunan 17 şahıs yakalanmış ve 11 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 5 adet bisiklet ve 3 adet kol saati ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 15 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 8 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 2 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirilmiştir” denildi.