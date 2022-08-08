Son Dakika
İçişleri Bakanlığınca Bitlis’te 520 personelin katılımıyla Eren Abluka-32 Şehit Güvenlik Korucusu Ekrem Akkaya Operasyonu başlatıldı. Operasyonun ilk gününde 4 sığınak/barınak imha edildi.
Van’da bir organizatör hakkında işlem yapıldı
Van’da düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan bir organizatör hakkında yasal işlem yapıldı.
VAN 08.08.2022, 09:36
Van’da düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan bir organizatör hakkında yasal işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 1-7 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan operasyonda 1 organizatör hakkında adli işlem başlatılmış, göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 1 araca ise el konulmuştur” denildi.