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Van’da bir organizatör hakkında işlem yapıldı

Van’da düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan bir organizatör hakkında yasal işlem yapıldı.

VAN 08.08.2022, 09:36
Van’da bir organizatör hakkında işlem yapıldı

Van’da düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan bir organizatör hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 1-7 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan operasyonda 1 organizatör hakkında adli işlem başlatılmış, göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 1 araca ise el konulmuştur” denildi.

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