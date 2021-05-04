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Van’da 5 kilo 195 gram esrar ele geçirildi

Van’ın Özalp ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 kilo 195 gram esrar ele geçirildi.

VAN 04.05.2021, 11:42
Van’da 5 kilo 195 gram esrar ele geçirildi

Van’ın Özalp ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 kilo 195 gram esrar ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçenin Yukarı Tulgalı Mahallesi’nde bugün gece 01.00 sıralarında operasyon yapıldığı belirtilerek, “İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda arazide 5 kilo 195 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir” denildi.
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