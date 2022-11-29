Van’da 20 araç trafikten men edildi

Van’da polis ekiplerince yapılan denetimlerde 871 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 20 araç ise trafikten men edildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde abartı egzoz, yüksek ses müzik ve kamu huzurunu bozan araçlara yönelik denetim yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “22 - 29 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 8 bin 704 araç/sürücü denetlenmiş, yapılan denetimlerde değişik maddelerden toplam 871 araç veya sürücülerine trafik idari para cezası uygulanmış. 20 araç ise trafikten men edilmiştir. Okul servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde ise 12 okul servis araç veya sürücülerine trafik idari para cezası uygulanmıştır” denildi.