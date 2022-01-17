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Van’da 192 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 192 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
VAN 17.01.2022, 10:01
Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 192 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 20, Başkale’de 49, Çatak’ta 35, Erciş’te 4, Gevaş’ta 17, Gürpınar’da 51, İpekyolu’nda 2, Muradiye’de 4, Özalp’te 3, Saray’da 2 ve Tuşba ilçesinde ise 5 olmak üzere toplam 192 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.