Van’da 15 kilo eroin ele geçirildi
VAN’IN GÜRPINAR İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA BİR ARACIN ÖN GÖĞÜS ALT KISMINA ZULALANMIŞ VAZİYETTE 15 KİLOGRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ.
Van’ın Gürpınar ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir aracın ön göğüs alt kısmına zulalanmış vaziyette 15 kilogram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Gürpınar ilçesi Hakkâri - Van kara yolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 plaka sayılı bir kamyonette arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Narkotik madde arama köpeği Bobi ile birlikte yapılan detaylı aramada, aracın ön göğüs alt kısmına zulalanmış vaziyette 58 paket halinde toplam 15 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak araç sürücüsü M.S.Y. ve yolcu S.Ç. isimli 2 şüpheli gözaltına alınmış, soruşturma çok yönlü devam etmektedir” denildi.
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