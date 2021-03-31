Van Vekili Arvas, Ermeni zulmünü anlattı

VAN (İHA) – AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Ermeni çeteleri tarafından yapılan vahşetle 30 bin Vanlının acımasızca katledildiğini hatırlatarak, “İşgal ve katliamdan önce 70 bin olan Van’ın nüfusu, işgalden üç yıl sonra 2 Nisan 1918 tarihinde 13 bine kadar düşmüştür” dedi.

2 Nisan Van’ın düşman işgalinden kurtarılışının 103. yıldönümü münasebetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gündem dışı söz alan Milletvekili Abdulahat Arvas; 1 Nisan Erciş ve Gürpınar, 2 Nisan Van ve Muradiye, 3 Nisan Çaldıran ve Saray, 18 Nisan ise Başkale ilçesinin Ermeni mezaliminden kurtarıldığı tarihler olduğunu söyledi. 1918 yılında yaşanan bu kahramanlık destanlarının geçmişin aziz hatırası olmaktan öte, bugün şanlı bir tarih ve milli şuurun nişanesi olduğunu dile getiren Arvas, “Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde Van ve çevresinde yaşanan olayların temelinde ‘Şark Meselesi’ yatmaktadır. Rusya’nın başını çektiği emperyalist devletler ve misyonerlerin teşvik ve kışkırtmaları neticesinde asırlardan beri millet-i sadıka olarak adlandırılan Ermeniler ihanet ederek isyan faaliyetlerine başlamışlardır. Ağustos 1914’te 1. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte Van’da Ermeni ayaklanmaları etkisini arttırarak devam etmiştir. Aralık 1914’te hava şartları nedeniyle başarısız olan Sarıkamış Harekâtı sonrası Doğu Anadolu savunmasız kalmıştır. Bu durumu fırsata çeviren Ruslar ve Ermeniler, 1915 yılının ilk aylarında Van ve ilçelerini işgal etmişlerdir. Sınırlı imkanlarla Van’ı aylarca müdafaa eden Müslüman ahalinin gücü tükenince, daha fazla kayıp verilmemesi amacıyla 17 Mayıs 1915 tarihinde Müslüman nüfus için tehcir (zorunlu göç) emri verilmiştir. Yerlerini yurtlarını terk etmek zorunda kalan Vanlılar başka diyarlara göç etmek zorunda kalmış, Van ve çevresi tümüyle boşaltılmıştır. O günlerde Ermeni çeteleri tarafından yapılan vahşetle 30 bin Vanlı hemşehrimiz acımasızca katledilmiş, ocaklar sönmüş, köyler, kasabalar ve Van şehri yakılıp yıkılarak yerle bir edilmiştir” dedi.

“Van, AK Parti döneminde altın çağını yaşayarak büyükşehir statüsüne kavuşmuştur”

Van yöresinde Rus-Ermeni işgali ve zulmünün 3 yıl sürdüğünü hatırlatan Abdulahat Arvas, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“2 Nisan 1918 tarihinde Ali İhsan Sabis Paşa komutasındaki Türk birlikleri Van’ı düşman işgalinden kurtarmıştır. İşgal ve katliamdan önce 70 bin olan Van’ın nüfusu, işgalden üç yıl sonra 2 Nisan 1918 tarihinde 13 bine kadar düşmüştür. Harabeye dönmüş şehir, Bağlar mevkiinde yeniden kurularak 1923 yılında vilayet olmuştur. Cumhuriyet döneminde hızla gelişerek çağdaş bir kent konumuna ulaşan Van, AK Parti döneminde altın çağını yaşayarak büyükşehir statüsüne kavuşmuştur.”

“Van; Türkiye’nin ve Avrupa’nın Asya’ya açılan kapısıdır”

Van’ın konumlandığı coğrafya itibariyle İran körfezi ve iç Asya ticaret yollarına hükmeden stratejik bir köprü konumunda olduğunu söyleyen Arvas, “Aynı zamanda Anadolu’nun en büyük kapalı havzası olan Van Gölü kıyısında bulunan Van; verimli toprakları, bol akarsuları ve elverişli iklimi ile tarihin eski çağlarından beri birçok medeniyetin hâkim olduğu bir yer olmuştur. Yaklaşık 7 bin yıllık tarihi ile ilk yerleşim yerlerinden biri olan Van, halen yaşam alanı olarak kullanılan dünya üzerindeki ender yerleşim bölgelerinden bir tanesidir. Van bu dönemde ekonomik altyapı, büyüme, istihdam ve sosyal kalkınma alanlarında gelişime açık bir il olarak öne çıkmaktadır. 1 milyon 150 bin nüfusu ile dinamik bir iç pazar ve iş gücü olan şehrimiz; kara, demir ve havayolu olanakları ile kolay erişim avantajına da sahiptir. Zengin tarihi ve kültürel mirası ile yaşanabilir bir lokasyon olan Van, güçlü altyapı olanaklarıyla yatırıma elverişli bir fırsat şehridir. Bölgesel teşvik uygulamasında en avantajlı bölgede yer alması her geçen gün yatırımcıların Van’a ve bölgeye olan ilgisini artırmaktadır. Türkiye’nin ve Avrupa’nın Asya’ya açılan kapısı olan Van ilimiz; Ortadoğu, Kafkaslar ve Orta Asya’nın kesiştiği bölgede yer almakta olup 2 saatlik uçuş mesafesinde 180 milyon nüfusa hitap eden 21 ülkeye ulaşım sağlamaktadır. İran’a açılan Esendere (Hakkari) ve Gürbulak (Ağrı) sınır kapıları Van’a üç saat mesafede yer almaktadır. Ayrıca, Hakkâri üzerinden Irak’a açılan Üzümlü ve Derecik sınır kapıları da ilimizin ekonomik potansiyelini güçlendirmektedir” diye konuştu.

“Müteşebbisleri Van’a davet ediyorum”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen bölgesel teşvik uygulamasında 6. bölgede yer alan Van’ın, yatırımcılara avantajlı yatırım destek imkanları sunduğunu kaydeden Arvas, “Bu kapsamda; ilimizde yapılacak asgari 500 bin TL sabit yatırım tutarına sahip yatırımlar bölgesel teşvik uygulaması kapsamında KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi yatırıma katkı oranı, sigorta primi işçi ve işveren payları, gelir vergisi stopajı, yatırım yeri tahsisi, faiz desteği ve bina-inşaat harcamasında KDV iadesi desteklerinden yararlanmaktadır. Üretimde ve tüketimde ağırlığın batıdan doğuya kaydığı görülmektedir. Hammadde kaynaklarına erişimin kolay olduğu ve yeni pazarlara yakınlığı ile göreceli bir avantaja sahip olan şehrimize, yatırımcıları veya yatırım arayışında olan müteşebbisleri Van’a davet ediyorum. Yeni kurduğumuz Erciş Organize Sanayi Bölgesi ve Van OSB’de yatırımcılarımıza hükümetimiz ve kurumlarımız tarafından önemli kolaylıklar sağlanmaktadır. Yenilenebilir Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Erciş Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi ile Tekstil ve Hazır Giyim Organize Bölgelerinin kurulması ve Van Tarımsal Araştırma ve Eğitim Enstitüsünün açılmasına yönelik çalışmalarımızda devam etmektedir. Van’ın yaşadığı zulmü, tarihini, mücadelesini ve bu gününü kısaca anlatmaya çalıştım. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Vanlı hemşehrilerimizin 2 Nisan Kurtuluş Günü’nü tebrik ediyor, bizlere bu coğrafyada gururla yaşama imkânı veren şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” şeklinde konuştu.