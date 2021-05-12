banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Netanyahu: Gazze'ye yönelik askeri operasyon devam edecek
Netanyahu: Gazze'ye yönelik askeri operasyon devam edecek
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'dan Filistinlilere destek
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'dan Filistinlilere destek
İddaa, Fenerbahçe'ye verdiği şampiyonluk oranıyla hayrete düşürdü
İddaa, Fenerbahçe'ye verdiği şampiyonluk oranıyla hayrete düşürdü
Cemil Çiçek'ten Sedat Peker açıklaması: Binde biri doğruysa felakettir
Cemil Çiçek'ten Sedat Peker açıklaması: Binde biri doğruysa felakettir

Van Valisi Bilmez’den Ramazan Bayramı mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Ramazan ayını geride bırakırken sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve yardımlaşmaya vesile olan, sevinçlerin paylaşıldığı bir bayrama daha erişmenin mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

VAN 12.05.2021, 16:45
Van Valisi Bilmez’den Ramazan Bayramı mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Ramazan ayını geride bırakırken sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve yardımlaşmaya vesile olan, sevinçlerin paylaşıldığı bir bayrama daha erişmenin mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Vali Bilmez, “Yaşanılan korona virüs salgını nedeniyle bu bayramda da yüz yüze sevdiklerimizle görüşemeyip, büyüklerimizin ellerinden öpemeyecek ve yavrularımızın başını okşayamayacağız” dedi.

Mesajında, sosyal mesafenin sevgi bağlarının koparmasına müsaade etmemesi gerektiğini ve teknolojiden de destek alarak manevi değerlerin güçlenmesini ifade eden Vali Bilmez, “Unutmayalım ki bu özel günler, dargınların barışması, küskünlüklerin bitmesi için en güzel fırsatları sunar. Bu duygu ve düşüncelerle; Milletimizin huzur ve güvenliği için vatan topraklarında nöbet tutan güvenlik güçlerimiz olmak üzere bütün asker ve polislerimizin bayramını kutluyor, şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Siz Kıymetli Vanlı Hemşehrilerimin, kamu ile özel sektör çalışanlarının, basın mensuplarının ve tüm İslâm Âleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, hayırlara vesile olmasını Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
20°
açık