Van Valisi Bilmez’den Ramazan Bayramı mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Ramazan ayını geride bırakırken sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve yardımlaşmaya vesile olan, sevinçlerin paylaşıldığı bir bayrama daha erişmenin mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Vali Bilmez, “Yaşanılan korona virüs salgını nedeniyle bu bayramda da yüz yüze sevdiklerimizle görüşemeyip, büyüklerimizin ellerinden öpemeyecek ve yavrularımızın başını okşayamayacağız” dedi.

Mesajında, sosyal mesafenin sevgi bağlarının koparmasına müsaade etmemesi gerektiğini ve teknolojiden de destek alarak manevi değerlerin güçlenmesini ifade eden Vali Bilmez, “Unutmayalım ki bu özel günler, dargınların barışması, küskünlüklerin bitmesi için en güzel fırsatları sunar. Bu duygu ve düşüncelerle; Milletimizin huzur ve güvenliği için vatan topraklarında nöbet tutan güvenlik güçlerimiz olmak üzere bütün asker ve polislerimizin bayramını kutluyor, şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Siz Kıymetli Vanlı Hemşehrilerimin, kamu ile özel sektör çalışanlarının, basın mensuplarının ve tüm İslâm Âleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, hayırlara vesile olmasını Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.