Van-Şişli Öğretmenevi bahçesi yeniden açıldı

Van’da korona virüs pandemisi ile mücadele kapsamında kapanan Van-Şişli Öğretmenevi bahçesi yeniden hizmet vermeye başladı.

Van’da 2012 yılında hizmet açılan ve misafirlerine adeta 5 yıldızlı otel hizmeti sunan Van-Şişli Öğretmenevinin bahçesi, Türkiye ve dünyada olumsuz etkilere neden olan korona virüs pandemisi nedeniyle geçen yıl kapanmıştı. Vatandaşların sağlığını düşünerek hizmetine ara veren öğretmenevi, 1 Temmuz itibariyle kapılarını tekrar vatandaşlara açtı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Öğretmenevi Müdürü Abdullah Turan, “Korona virüs pandemisi birçok sektörü etkilediği gibi bizleri de olumsuz etkiledi. Bizler de vatandaşlarımızın sağlığını düşünerek, hizmetimize ara vermiştik. Ancak halkımızın yoğun talebi üzerine 1 Temmuz itibariyle bahçemizi tekrar hizmete açtık” dedi.

75 odadan oluşan Van-Şişli Öğretmenevinde 18 personelin hizmet verdiğini dile getiren Turan, “Amacımız her zaman halkımıza en güzel ve en kaliteli hizmeti sunmaktır. Çalışmalarımız bu çerçevede aralıksız devam ediyor. Ben bu anlamda öncelikle korona virüs pandemisinin bir an evvel bitmesini Allah’tan diliyor, başta ilimize ve ülkemize olmak üzere bütün İslam aleminin Kurban Bayramı’nı şimdiden kutluyorum” ifadelerini kullandı.