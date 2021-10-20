Son Dakika
Nijerya-Türkiye arasında “enerji, madencilik ve hidrokarbon” alanlarında iş birliği anlaşmaları imzalandı
Van polisi, muhtarların talebine kayıtsız kalmadı
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen talep üzerine mahalle muhtarının bilgisayarının bakımını yaptı.
VAN 20.10.2021, 18:25
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen talep üzerine mahalle muhtarının bilgisayarının bakımını yaptı.
Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, İskele ve Yalı Mahalle muhtarlıklarının taleplerine kayıtsız kalmadı. Polis ekipleri, hizmetlerde kullanılan bilgisayarların bakımını Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünde yaptırdıktan sonra tekrar muhtarlara teslim etti.