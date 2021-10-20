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Van polisi minik öğrencilerle bir araya geldi

Van Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, minik öğrencilerle bir araya geldi.

VAN 20.10.2021, 17:54
Van polisi minik öğrencilerle bir araya geldi

Van Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, minik öğrencilerle bir araya geldi.

Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, İpekyolu ilçesinde bulunan kreş ve gündüz bakım evini ziyaret etti. Buradaki çocuklarla zaman geçiren polisler, "Genel Güvenlik Kuralları ve Polislik Mesleği Tanıtımı" konularında bilgi verdi.

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