Van Halk Kütüphanesi webinar ile okuyucuları yazarlarla buluşturuyor

Van Halk Kütüphanesi, korona virüs pandemisi nedeniyle evde kalan okuyucuları webinar üzerinden yazarlarla buluşturuyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Halk Kütüphanesi Müdiresi Aysun Dinçer Bekdemir, korona virüs pandemisi nedeniyle insanların zamanlarını evde geçirdiklerini ifade ederek, bu çerçevede böyle bir hizmeti sunduklarını söyledi. Kullanılan bu hizmetin hiçbir yerde olmadığını ifade eden Bekdemir, “Biz geçlerimizi bu şekilde yazarlara buluşturabildik. Vanlı bir gencin, Güray Süngü adlı yazarımızın ilk önce ücretsiz kitabını alıp, sonra bir cumartesi akşamı evinde onu dinlemesi ve ona soru sorması büyük bir şey. Bununla ilgili çok güzel geri dönüşler aldık” dedi.

Webinar üzerinden şimdiye kadar 7 yazarla söyleşi düzenlediklerinin altını çizen Bekdemir, “Bu söyleşilerin ilk başta tanıtımı önemliydi. İkili rakamlarla başlayıp üçlü rakamlara çıktık. İlk başta zoom 100 kişiye kadar alabiliyor. Alt yapısını sağladık ve 100 kişi katıldı. Bunun yanında instagram ve youtube’de canlı yayın yaptık ve 268 kişi söyleşilere katıldı. Sadece Van’dan değil; Çanakkale’den, Isparta’dan, Şırnak’tan ve daha birçok ilden katılım oldu. ‘Pandemi sürecinde evdeyiz. Cumartesi günü nasıl bir etkinlik yapacaksınız?’ diye soranlar oldu. Ben bu anlamda bizlere maddi ve manevi her türlü desteği sağlayan DAKA’ya teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Pandemi sona erene kadar webinar üzerinden okuyucularla yazarları buluşturacaklarının altını çizen Bekdemir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Van Halk Kütüphanesi olarak; Dilek Kartal, Sedat Anar, Ayşegül Genç ve Erol Yılmaz’ı da davet ettik. Bunları da ileriki süreçte yapacağız. 15 günde bir cumartesi akşamı bu etkinlikleri yapmayı planlıyoruz. Tek hayalimiz, pandeminin sona ermesi ve okuyucularımızın gönül rahatlığıyla kütüphaneye gelmeleridir. İnşallah yazarlarla olan bu etkinliğimizi, pandemi bittikten sonra yüz yüze gerçekleştireceğiz. İsteyen herkes cumartesi akşamı bu söyleşilerimize katılabiliyor. Bizler yapacağımız bütün etkinliklerin bilgilendirilmesini önceden yapıyoruz. Okuyucularımız sosyal medyadan bizi takip ederlerse, etkinliklerimizden haberdar olurlar ve isteyen istediği etkinliğe katılabilir.”