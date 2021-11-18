Van Gölü’nden 24 bin metreküp balçık ve çamur çıkartıldı

Van Gölü’nü kirlilikten arındırmak için Van Büyükşehir Belediyesinin başlattığı balçık ve dip çamuru temizlik çalışmaları hızla devam ederken, bu güne kadar 24 bin metreküp balçık ve çamur gölden çıkartıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü’nü kirlilikten kurtarmak için yaptığı dip çamuru temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca yaklaşık 5 aydır titizlikle sürdürülen temizlik çalışmasında bu güne kadar yaklaşık 24 Bin Metreküp balçık ve dip çamuru temizliği yapıldı. Gölün 13.9 kilometrelik sahil bandında onlarca kamyon ve ekskavatörler ile yürütülen dip çamuru temizliği son sürat devam ediyor.

"24 bin metreküp balçık ve çamur gölden çıkartıldı"

Van Gölü’nün temizlenmesi için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini dile getiren Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Serkan Başdinç, “Van Gölü ekosistemini korumak için yoğun bir çalışma içindeyiz. Tuşba ilçe sınırları içinde bulunan iskele sahilinde Dip Çamuru temizliğimiz devam ediyor. Şu ana kadar 24 bin metreküp balçık ve çamur gölden alındı. Önümüzdeki yıllar içerisinde bu çamuru tamamen temizlemeyi hedefliyoruz” dedi.

3 etap olarak yapılacak olan temizlik çalışmalarında göl dibinden toplam 2 milyon 780 bin metreküp dip çamuru temizlenecek.