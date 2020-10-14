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Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi korona virüse yakalandı

VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMİ DOÇ. DR. SEBAHATTİN ÇELİK KORONA VİRÜSE YAKALANDI.

VAN 14.10.2020, 14:57
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Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi korona virüse yakalandı

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik korona virüse yakalandı.

Türkiye’de etkisini sürdürmeye devam eden korona virüs salgını, sağlık çalışanlarını da olumsuz etkiliyor. Van’da pandemi süresince aralıksız mücadele veren isimlerden olan Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik de korona virüse yakalandı. Başhekim Çelik’in korona virüse yakalandığını eşi Şehnaz Nigar Çelik duyurdu. Şu an evinde olan Başhekim Çelik’in hastalığı hafif geçirdiği belirtildi.

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