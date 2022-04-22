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Van'da fırtına cami çatısını alıp götürdü!
Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, caminin çatısını bir anda havaya kaldırdı.
VAN 22.04.2022, 09:58 22.04.2022, 11:17
Geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli fırtına, maddi hasara yol açmıştı. Başkale ilçesine bağlı Açıkağıl Mahallesi’nde ise şiddetli fırtınanın bir caminin çatısını havaya kaldırması, cep telefonlarına yansıdı.