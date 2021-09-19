Van Büyükşehir’in destekleriyle “1. Adır Adası Yüzme Festivali” kapsamında sahil temizliği yapıldı

Van’da ‘Uluslararası Kıyı Temizliği Günü’ etkinlikleri kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle ‘1. Adır Adası Yüzme Festivali’ kapsamında sahil temizliği yapıldı.

Van Gölü’nün korunmasına yönelik hayata geçirdiği çevre dostu projelerle adından söz ettiren Van Büyükşehir Belediyesi, yapılan farkındalık çalışmalarına da destek veriyor. Bu kapsamda Tuşba ilçesinde bulunan ve Van Gölü’nün en büyük adası olan Adır Adası’nda yüzme festivali yapıldı. Yoğun ilgi gören festivalde katılımcılar belediyeye ait otobüslerle Döşeme Mahallesine taşındı. Burada teknelerle kıyıya gelen yüzücüler yaklaşık 2,5 kilometre mesafeyi yüzüp Adır Adası’na çıktı. Burada Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığınca verilen öğle yemeğinin ardından katılımcılar, adada temizlik çalışması yaptı. Van Gölü’ndeki adaların tarihi ve doğal güzelliklerine dikkat çekmek ve kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla ilki düzenlenen festival, Van Büyükşehir Belediyesi, Vangölü Aktivistleri Derneği, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliğinde gerçekleştirildi. Amaçlarının Van Gölü’nün güzelliklerine dikkat çekmek olduğunu belirten Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’e ve festivale katkı sağlayan kurumlara teşekkür etti.