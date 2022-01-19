Van Büyükşehir Belediyesinden kuvvetli fırtına ve çığ uyarısı

Van Büyükşehir Belediyesi, kuvvetli fırtına, tipi ve çığ riskine karşı vatandaşları uyardı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Meteorolojiden alınan bilgiye göre, kentte akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli fırtına ve tipi nedeniyle oluşabilecek çığ, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmaları ve trafikte görüş mesafesinde azalma gibi durumlar için vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları; Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınlayacağı güncel rapor ve meteorolojik uyarıları takip etmeleri gerekiyor. Bu süre zarfında özel araç sahipleri ve vatandaşların mümkünse sokağa çıkmaması, çıkacak olanların toplu taşıma araçlarını kullanması, kırsalda ise zorunlu nedenlerle trafiğe çıkacak olanların zincir, takoz ve çekme halatı bulundurması gerekmektedir. Ayrıca vatandaşlarımızın can güvenliği açısından yoğun tipi ve çığ riski olan bölgelerden uzak durmaları, gerekli tedbirleri almaları önemle duyurulur” denildi.