Van Büyükşehir Belediyesinden çölyak hastalarına glütensiz gıda kolisi

Van Büyükşehir Belediyesi, çölyak hastalarına glütensiz gıda kolisi ulaştırdı.

Vatandaş odaklı çalışan Van Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi çölyak hastalarını unutmadı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, çölyak hastaları için içerisinde glütensiz ürünlerin yer aldığı gıda kolisi hazırladı. Daha önce tespitleri yapılan ihtiyaç sahibi 200 çölyak hastası aileye dağıtılan 400 gıda kolisinin içerisinde glütensiz un çeşitlerinden bulgura kadar birçok temel gıda malzemesi yer alıyor.

Çölyak hastalarına özel hazırlanan ve içerisinde glütensiz un çeşitleri, makarna, bulgur, kurabiye ile yağ ve şeker gibi temel gıda ürünlerinin olduğu gıda kolileri, hastaların kapısına kadar ulaştırılıyor.

Gıda kolilerini alan vatandaşlar büyük memnuniyet yaşarken, Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.