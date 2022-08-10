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Van Büyükşehir Belediyesinden 50 metrelik iskele

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Dostluk Parkı’na 50 metrelik iskele yapılıyor.

VAN 10.08.2022, 11:44
Van Büyükşehir Belediyesinden 50 metrelik iskele

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Dostluk Parkı’na 50 metrelik iskele yapılıyor.

Daha yeşil Van için parklara birçok yeniliği getiren Van Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı, yaz aylarında vatandaşların yoğun olarak kullandığı Kocaeli Dostluk Parkı’nda iskele yapımına başladı. 50 metre uzunluğunda teknelerinde yanaşabileceği şekilde tasarlanan iskele, bittiği takdirde parka ayrı bir güzellik katacak. Yaz ayları boyunca da parka gelenlerin sıkça kullanabileceği iskele özelikle gelin, damat ve özel günlerde fotoğraf çekmek isteyenler için de güzel bir fon oluşturacak.

Çelik konstrüksiyon üzerine ahşap giydirme olarak tasarlanan iskelenin yüzde 70’i tamamlanırken, yapımının yaklaşık bir aya bitirilmesi planlanıyor.

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