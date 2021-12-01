Van Büyükşehir Belediyesi’nde ‘Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü’ kuruldu

Van Büyükşehir Belediyesi, küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltılmak için ‘Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğünü kurdu.

Doğaya ve Çevreye önem veren Van Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğünü kurdu. Belediyenin ana binasında hizmet veren müdürlük, iklim değişikliği ile ilgili önemli projeler hazırlamayı hedefliyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Serkan Başdinç, “Küresel iklim değişikliği için şimdiden gerekli tedbirleri almak zorundayız. Gün geçtikçe etkisi daha çok hissedilen iklim değişikliği öncelik gündemimizde yer alıyor. Çevre dostu bir belediye olduğumuz için iklim değişikliği ile ilgili projeler hazırlamayı planlıyoruz” dedi.