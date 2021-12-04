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Van Büyükşehir Belediyesi bir yılda kırsal kalkınmaya 40 milyon lira harcadı

Van Büyükşehir Belediyesi, son bir yılda 13? ilçede tarımsal destek ve kırsal kalkınma için 40 milyon?lira harcadı.

VAN 04.12.2021, 10:08
Van Büyükşehir Belediyesi bir yılda kırsal kalkınmaya 40 milyon lira harcadı

Van Büyükşehir Belediyesi, son bir yılda 13? ilçede tarımsal destek ve kırsal kalkınma için 40 milyon?lira harcadı.

Van’da kırsal?kalkınmayı destekleme, hayvansal ve bitkisel?üretimi geliştirmek için büyükşehir belediyesinin devrim niteliğindeki çalışmaları sürüyor. 2021 yılında hayata geçirdiği tarımsal projelerle kırsaldan kente insan?göçünün azaltılmasında ve ülke ekonomisine de katkı sunan büyükşehir belediyesi; sulama kanalı, sıvat, arazi yolları başta olmak üzere birçok alanda toplam 40 milyon TL harcama yaptı. 35 milyon lirası öz kaynak, 5 milyon lirası Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (DAP) desteğiyle hayata geçirilen projeler çiftçinin yüzünü güldürdü.

18 mahalleye 77 kilometre beton sulama kanalı yapıldı

‘Önce üretim’ sloganıyla çalışmalarını yürüten Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, 13 ilçede suyun ulaşmadığı arazilere kaynağından beton kanallarla su taşıdı. Toplam 77 kilometre uzunluğundaki kanallarla 100 binlerce dekarlık tarım arazisi sulama suyuna kavuşturuldu.

120 mahalleye 2 bin 680 adet sıvat kurdu

Türkiye’nin en çok küçükbaş hayvan varlığına sahip olan kentte, hayvanların içme suyu ihtiyacının karşılanması için de çalışmalarını sürdüren büyükşehir belediyesi, kırsal mahallelere bin 680 beton sıvat, bin adette sac sıvat kurdu.

2 bin 340 kilometre arazi yolu açıldı

Bugüne kadar yapılan hizmetlerle kırsal mahallelerdeki çiftçilerin üretimine olumlu katkıda bulunan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, açtığı arazi yollarıyla da çiftçiye büyük katkı sağladı. Arazilerine ulaşamayan çiftçilerin talepleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar sonucunda toplamda 2 bin 340 kilometre arazi yolu kullanıma açıldı.

Ayrıca çalışmalar kapsamında farklı noktalara 66 bin 512 metre koruge boru, 175 bin metre kangal boru desteği sağlandı.

642 kilometre sulama kanalı ve 112 adet gölet temizliği yapıldı

İlkbahar ayları ile birlikte harekete geçen Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, tarım arazilerini sulamak amacıyla kullanılan 642 kilometre toprak sulama kanalı ve sulama amaçlı kullanılan 112 göletin temizliğini yaptı. Atıl durumda olan kanal ve göletleri yeniden kullanıma sunan büyükşehir belediyesi, kırsalda yaptığı çalışmalarla çiftçi ve üreticiyi memnun etti.

Güneş enerji sistemlerinin kullanıldığı 6 adet hayvan içme suyu tesisi yapıldı

Tarım ve hayvancılık alanında yaptığı çalışmalarda Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) ile işbirliği yapan Van Büyükşehir Belediyesi, güneş enerji sistemlerinin kullanıldığı 6 adet hayvan içme suyu tesisini kurdu. Yıllardır arazide hayvan içme suyu sıkıntısı yaşayan Başkale Büklümdere ve Bölekli, Gürpınar Sakalar, Muradiye Alkasnak, Saray Sırımlı ve Bakışık mahallelerinde 5.5 Kv gücünde güneş enerji panelleri ile suyu gün yüzüne çıkardı. Bu projeler kapsamında sıvatların yakınına fazla suyun israf olmaması için de mesire alanları oluşturuldu.

Öte yandan, bu yıl 29 mahallede elektriğin sağlanmadığı arazilerde yapılan sondaj çalışmalarıyla çıkan su, güneş enerji sistemleri ile önümüzdeki yıl çiftçinin hizmetine sunulacak.

Yerli tohum atağı devam ediyor

2020 yılında yerli ve milli tohumun korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için başlatılan çalışmaya bu sene de devam ettirildi. Milli tohumun yaygınlaştırılması ve yüksek verimli ürünlerin elde edilmesi amaçlanan projeyle bölgede ürün çeşitliliğinin sağlanması ve sürdürülebilir milli tohumun yaygınlaştırılması planlanıyor. Bununla birlikte ayrıca çiftçilerin talepleri doğrultusunda makine ve tohum desteği başta olmak üzere birçok konuda da büyük destek sağlandı.

Bıttım ağaçlarının fıstığa dönüştürülmesi devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi ile DAP’ın ortak yürüttüğü özel proje ile geçtiğimiz yıl Çatak Atlıhan bu sene ise Dalbastı Mahallesi’nde bıttım ağaçlarına fıstık fideleri aşılandı. 2 yılda yaklaşık 15 bin ağaç fıstık ağacına dönüştürülürken, 65 çiftçiye de budama, bakım ve hastalıklara karşı mücadele eğitimi verildi. Proje kapsamında ayrıca çiftçilere makine desteği de sağlandı.

Van Büyükşehir Belediyesinin 13 ilçede kırsal hizmetlerinin 2022 yılında da artarak devam edeceği belirtildi.

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