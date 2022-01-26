Vali Bilmez’den vaka artışı uyarısı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, kentte vaka sayılarında hızlı bir artış gözlendiğini ve hastane yatış oranının da arttığını söyledi.

Yazılı bir açıklama yapan Vali Bilmez, Covid vakaları bakımından en az vakayla Van’ın Türkiye’de en iyi il olmasına rağmen son günlerde vaka sayılarında hızlı bir artış gözlendiğini belirtti. Vali Bilmez, “Vakalar ile birlikte hastane yatış oranı da artıyor. Salgın kurallarına, maske, mesafe ve temizliğe mutlaka sıkı bir şekilde uymalıyız. En önemli silahımız olan aşılarımızın hatırlatma dozunu mutlaka yaptıralım. İlk doz aşılarını yaptıranlar süreleri dolmuşsa 3 ve 4. doz hatırlatma aşılarını da yaptırmalı. Özellikle yaşlı vatandaşlarımız 3 ve 4. hatırlatma dozunu mutlaka yaptırsın. Hep birlikte bu hastalığı yeneceğiz. Birlikte başaracağız” dedi.