Vali Bilmez: "Halkı Van Gölü ile buluşturacağız"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, büyükşehir belediyesinin yürüttüğü projelerle Vanlıları gölle buluşturacaklarını söyledi.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Van Gölü’nü koruma ve iyileştirme projeleri bir bir hayata geçiriliyor. Yürütülen çalışmalarla vatandaşların gölden daha fazla yararlanmaları için sahil kesimleri turizme kazandırılıyor. Bu kapsamda Tuşba ilçesi Çitören sahilinde incelemelerde bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çitören’den Mollakasım sahiline kadar bulunan bölgeyi gezdi.

Burada açıklamalarda bulunan Vali Mehmet Emin Bilmez, Van Gölü’nün tam anlamıyla kullanıma kazandırılması için büyük emek harcadıklarını ifade etti. Vali Bilmez, "Bu yıl genel itibariyle ağırlığımızı sahil kesimine verdik. Edremit ilçemizde havaalanı bitimindeki Fidanlik Parkımız, İpekyolu ilçemiz Kale sahil kesimi ve kampüs sahiline kadar olan kısımda ahırları kaldırdık. Buradaki çalışmalarımıza daha çok turizm ağırlıklı, vatandaşlarımızın gelip temiz, nezih bir ortamda Van Gölü’nü seyretmeleri konusunda ağırlık verdik. İnşallah Van halkımızı göl ile buluşturacağız. Yani artık ahırlar vatandaşlar ile gölün arasına giremeyecek. Hayvancılık yaylalarda yapılacak. Göl kıyılarının da turizme açılması için çalışmalarımızı bu doğrultuda titizlikle yürüteceğiz. Burada da belediye olarak yapacağımız turistik tesislerin yerini tespit etmeye çalışıyoruz. Bir kısmını kendimiz yapacağız, bir kısmını da özel sektöre devredeceğiz. Ben inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda buradaki sahillerimizin Antalya’dan, Muğla’dan her hangi bir farkı olmayacak" dedi.

Turizm yatırımcılarına da çağrıda bulunan Vali Bilmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Van’ın toplam yatak kapasitesi sosyal tesisler de dâhil 6 bin civarındadır. Bugün kapı açık olsaydı sadece 4 bin İranlının giriş yaptığı bir kentten bahsediyoruz. İlimizde kültür turları da arttı. Pandemiden önce günlük 20 uçak iniş yapıyordu. Bölgesinde bir cazibe merkezi olan Van Gölü, bu sene uzaydan da birincilik ödülü oldu. Biz onu yeryüzünün de incisi kabul ediyoruz. Önümüzdeki senelerde hem turizm hem de ekonomik olarak bu gölgeye çok ciddi katkı sağlayacaktır. Bizler de şimdiden onun master planlarını yapmak zorundayız."

Vali Mehmet Emin Bilmez, daha sonra Çitören ile Mollakasım arasında yapımına yeni başlanan yol çalışmasını da yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Bilmez’e ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mucip Tapan, Başkan Danışmanı Emre Güray, Fen İşleri Daire Başkanı Sahip Görendağlı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Seyfullah Şağban da eşlik etti.