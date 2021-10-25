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Vali Bilmez, büyükşehirin çalışmalarını gazeteci, güvenlik ve strateji uzmanlarına anlattı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen gazeteci, güvenlik ve strateji uzmanlarına büyükşehir belediyesinin çalışmalarını anlattı.

VAN 25.10.2021, 10:18
Vali Bilmez, büyükşehirin çalışmalarını gazeteci, güvenlik ve strateji uzmanlarına anlattı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen gazeteci, güvenlik ve strateji uzmanlarına büyükşehir belediyesinin çalışmalarını anlattı.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılından itibaren yapılan çalışmaların anlatıldığı toplantı, Edremit ilçesinde düzenlendi. Toplantıya Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in yanı sıra İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar ile gazeteci ve yazarlar Nedim Şener, Ardan Zentürk, Serhat İbrahimoğlu, Yusuf Alabarda ve Bilal Söyleyenoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, genel sekreter yardımcıları Doç. Dr. Ali Özvan ve Esiner Çetin, Ulaşım Daire Başkanı Ahmet Levent Böke ve Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Miraç Kaya katıldı.

Kentte bulunan gazeteci, güvenlik ve strateji uzmanlarını ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Vali Mehmet Emin Bilmez, kendilerine teşekkür etti. Daha sonra Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel tarafından Van Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılından bu yana yürüttüğü projeler hakkında hazırlanan sunum yapıldı.

Yaklaşık 2 saat süren toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

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