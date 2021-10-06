Tuşba’daki su taşkınlarının izleri siliniyor

Van’ın merkez Tuşba Belediyesi, bazı mahallelerde yaşanan su taşkınlarının ardından tüm imkanlarını seferber ederek kısa sürede yaptığı çalışmalarla izlerini silmeye devam ediyor.

Tuşba ilçesinde, 25 Eylül 2021 tarihinde Seyrantepe, Altıntepe, Beyüzümü, Abdurrahmangazi ve İstasyon mahallelerinde; su kanallarının tıkanması sonucu yaşanan su baskınlarının ardında Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in talimatları ve İl AFAD Müdürlüğü tarafından organize edilen çalışma ile genel hayatı etkileyecek durumlar kısa sürede ortadan kaldırıldı. Akabinde Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ın talimatıyla aynı anda selin etkili olduğu 5 mahallede iş makineleri ile gece gündüz demeden cadde ve sokakları dolduran tonlarca çamur ve moloz kamyonlarla mahallelerin dışına taşıyan belediye ekipleri, yürüme yollarını da balans malzemesi iyileştirme çalışmaları ise aralıksız sürüyor. Koordineli olarak yürütülen çalışmalar sonucunda selin meydana getirdiği tahribatın izlerini 10 gün gibi kısa bir sürede silinirken, yaşanan selden en çok etkilenen vatandaşlara ise İl AFAD Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı il ve ilçe müdürlükleri, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Defterdarlık tarafından zarar ziyan tespiti yapıldığı kaydedildi. Vatandaşların yeniden eski yaşantılarına dönebilmeleri için gerekli çalışmaların yapıldığı vurgulandı.