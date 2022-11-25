Tuşba’daki 14 okula “Ulusal/Avrupa Kalite Etiketi” belgesi verildi

Van’ın Tuşba Kaymakamı Furkan Duman tarafından Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 14 okula E-Twinning faaliyeti bünyesinde yapmış oldukları başarılı çalışmalardan dolayı “Ulusal/Avrupa Kalite Etiketi” belgesi verildi.

E- Twinning Türkiye Ulusal Destek Servisi, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılında E- Twinning faaliyeti bünyesinde yapmış olduğu başarılı çalışmalardan dolayı “Ulusal/Avrupa Kalite Etiketi” belgesi almaya hak kazanan okullara Tuşba Kaymakamı Furkan Duman tarafından belgeleri taktim edildi.

Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yeni nesil atölyesinde düzenlenen törende konuşan Tuşba Kaymakamı Furkan Duman, “Öncelikle tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. E-Twinning, Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş bir topluluktur. İletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak; kısacası Avrupa’daki en heyecan verici öğrenme topluluğunu hissetmek ve bu topluluğun bir parçası olmak için Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullardan birinde çalışan personele (öğretmenler, müdürler, kütüphaneciler v.b.) yönelik bir platform sunmaktadır. Hep birlikte gençlerimize ve çocuklarımıza inşallah hizmet ederek onları geleceğimize en iyi bir şekilde hazırlarız” ifadelerini kullandı.

Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu ise “E-Twinning, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı vasıtasıyla gerekli destek, araçlar ve hizmetleri sağlayarak okulların herhangi bir konuda kısa ve uzun vadeli ortaklıklar kurmasını kolaylaştırarak Avrupa’da okul işbirliğini teşvik etmektedir. E-Twinning projeleri bünyesinde ilçemizde 14 öğretmenimiz belge almayı hak etmiştir. 7 okulumuz Avrupa kalite etiketi, 7 okulumuz da ulusal kalite etiketi alarak sürece katkı sunmuşlardır. İlçemizde proje kültürünün yaygınlaşması açısından kurulan AR-GE Birimi birçok proje çağrılarına yenilikçi projeler yazarak öğretmenlerin kişisel gelişimlerine katkı sunmaktadırlar” dedi.

Düzenlenen törene Tuşba Kaymakamı Furkan Duman, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu, ilçe şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.