Tuşba’da ‘Sömestir Fest’e büyük ilgi

Van’ın Tuşba Belediyesinin 2022-2023 eğitim öğretim yarıyıl tatilinde öğrencilere yönelik düzenlediği ‘Sömestir Fest’ etkinlikleri büyük ilgi gördü.

Okulların kapanmasıyla birlikte düzenlenen ‘Tuşba’da Sömestir Fest’e katılan binlerce çocuk, yapılan çeşitli etkinliklerle güzel bir yarıyıl tatili geçirdi. Çocuklar, 21 Ocak- 3 Şubat tarihleri arasında hafta içi her gün düzenlenen müzik gösterisi, masa tenisi turnuvası, tiyatro ve sinema etkinliği, Van Kedi Evi ve Van Müze gezileri, salon yarışmalarından masa tenisi ve satranç turnuvaları, futsal turnuvası, kitap okuma saati ve akülü araç keyfi gibi sportif ve kültürel etkinliklerle hem eğlendiler hem de yeni bilgiler öğrenerek tatillerini faydalı bir şekilde geçirdiler.

Bu yıl ilk kez düzenlenen ve iki hafta devam eden ‘Tuşba’da Sömestir Fest’ etkinliklerine yaklaşık 3 bin çocuğun katıldığını kaydeden Belediye Başkanı Salih Akman, yoğun geçen bir eğitim öğretim dönemin ardından sömestir tatili boyunca çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Sömestir Fest’in çocuklar kadar aileleri tarafından da büyük ilgi gördüğünü dile getiren Başkan Akman, “Sömestir Fest’e beklentilerimizin çok üzerinde bir katılım oldu. İkinci dönemde çocuklarımıza başarılar diliyorum. Onların mutluluğu ve gelecekleri için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.