Tuşba’da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

Van’ın Tuşba Belediyesi, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yolları tekrar açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Van’da 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi adeta hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışından dolayı ulaşımda herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için adeta seferberlik ruhu ile çalışmalarına başlayan Tuşba Belediyesi ekipleri, kısa sürede tüm yolları açtı. Gün boyu sürdürülen yoğun çalışma sonucu açılan yolların gece boyunca etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle tekrar kapandığı kaydedildi.

Gece boyu devam eden kar yağışı ve özellikle yüksek kesimlerde etkili olan tipi nedeniyle önceki gün ulaşıma açtıkları yolların tekrar kapandığını vurgulayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “Dün 48 personel ve 36 araçla başlatmış olduğumuz ve gün boyu devam eden karla mücadele çalışmamızı büyük ölçüde tamamlamıştık. Ancak bu gece etkili olan kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle tüm yollarımız tekrar kapandı. Bu sabah tipinin etkisini kaybetmesi ile birlikte ekiplerimiz tekrar karla mücadele çalışmalarına başladı. Sorumluluğumuzda olan 657 kilometrelik yol ağımızı kısa sürede açmak için ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar” dedi.