Tuşba Belediyesinden kiracılarına müjde

Van’ın Tuşba Belediyesi, yeni tip korona virüs pandemisi nedeniyle işlerine ara veren veya kısıtlamaya giden kiracılarından 4 ay boyunca kira almayacağını duyurdu.

Tuşba Belediyesi, korona virüs salgınındaki kısıtlamalar nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen kiracılarına ikinci kez kira desteği verdi. Salgının Türkiye’de ilk görüldüğü günden itibaren ciddi bir şekilde mücadele eden Tuşba Belediyesi, pandemi sürecinde ekonomik destek sağlamak amacıyla tesislerini işleten esnaftan, geçtiğimiz mart, nisan ve mayıs aylarında kira bedeli almamıştı. Aralık ayı başından itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarının tekrar başlamasıyla birlikte ticari tesislerini işleten esnafa ikinci kez yardım elini uzattı.

“Kiracılarımızdan 4 ay boyunca kira almayacağız’

Toplumun bel kemiği olan esnafa ciddi destek verdiklerini söyleyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, belediye kiracılarının en önemli beklentilerinin ticari faaliyetlerine devam etmeleri için kendilerine kira desteğinin verilmesi olduğunu kaydetti. Başkan Akman, “Bu anlamda belediyemizin tesislerinden kiracı olan esnafımızdan 2020 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında kira bedeli almayarak böylelikle ciddi bir katkı sağlamıştık. Yeni bir yıla girerken tekrar uygulanan kısıtlamalardan dolayı belediye olarak esnafımızın yanında bir duruş sergilemeye devam ettik. Pandemi sebebiyle işlerine ara vermek durumunda olan tüm belediyemizin tesislerinde kiracı olan esnafımızdan ocak, şubat, mart ve nisan ayında kira bedeli almayacağız” dedi.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 16 Aralık 2020 tarih ve 284 Sayılı Yazısı ile teklif edilen kira muafiyeti talebinin belediye meclisinin ocak ayı gündemine aldığını da belirten Başkan Akman, “Meclisimizde yapılan müzakereler neticesinde korona virüs hastalığına karşı Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri ve Cumhurbaşkanımızın talimatları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün genelgeleri doğrultusunda belediyemiz mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan taşınmazlardan faydalananların mağdur olmamaları için 1 Ocak - 30 Nisan tarihleri arasında geçerli olmak üzere 4 aylık döneme ilişkin tahsis edilmesi gereken kira bedellerinin tahsil edilmemesi uygun görülmüştür” şeklinde konuştu.