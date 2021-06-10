Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Van’da bir araya geldi

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu tarafından ’Hepimiz Birlikteyiz, Türkiye İçin Görevdeyiz’ sloganıyla başlatılan ‘Türkiye Muhtarları El Ele’ projesinin tanıtım toplantısı Van’da yapıldı.

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla bir otelde düzenlenen toplantıya Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Daire Başkanı Ahmet Dalkıran, Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Daire Başkanı Suna Üstüner ve 81 ilden 150 muhtar katıldı. Muhtarlar Konfederasyonu Van Teşkilat Başkanı Azat Erdemir’in açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, muhtarların halkla devlet arasında bir köprü vazifesi gördüğünü, vatandaşların devlete ulaşmak için çaldıkları ilk kapı olduğunu vurguladı. Genel Başkan Aktürk, toplantıların farklı illerde de devam edeceğini kaydetti.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Daire Başkanı Ahmet Dalkıran ise projenin farklı getirilerinin olduğunu vurgulayarak, muhtarların pandemi döneminde de büyük sorumluluk aldığını söyleyerek emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

Vali Mehmet Emin Bilmez de, muhtarları Van’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Kendisinin uzun bir süre Ankara’da mali idarelerde görev aldığını belirten Vali Mehmet Emin Bilmez, muhtarların geçmişte yaşadığı sorunlara yakinen şahit olduğunu söyledi. Vali Mehmet Emin Bilmez, “Geçmişte muhtarlarımız, SGK, silah ruhsat problemleri, maaş gibi birçok sorun yaşıyordu. Cumhurbaşkanımızın uygun görmesi ile bu sorunlar zamanla çözüldü. Maaş, sigorta, ruhsat ve kurumlarda muhtarlık birimleri kuruldu. Ayrıca bir günün Muhtarlar Günü olarak kutlanması hayata geçirildi. Muhtar, vatandaşla devlet arasında bir köprüdür. Mahallelinin temsilcisidir. Bugün muhtarlarımız Türkiye’de proje gerçekleştiren konuma geldi. Muhtarların bu konuma gelmesi bizleri çok mutlu etmiştir” dedi.

Konuşmaların ardından hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile program sona erdi.