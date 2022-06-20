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Tır minibüse çarptı: 2 yaralı

Van’ın Edremit ilçesinde İran plakalı tırın minibüse çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

VAN 20.06.2022, 14:41
Tır minibüse çarptı: 2 yaralı

Van’ın Edremit ilçesinde İran plakalı tırın minibüse çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Hal kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen İran plakalı tır, 65 AAF 851 plakalı Ford Transit minibüse arkadan çarptı. Kazada iki aracın sürücüleri yaralanırken, alev alan tırın lastiğine ise Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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