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Özalp’ta ot yangını
VAN'IN ÖZALP İLÇESİNDE OT YIĞININDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.
VAN 21.09.2020, 08:31
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Van’ın Özalp ilçesinde ot yığınında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinelin bilgiye göre yangın, Özalp içesine bağlı Balçıklı Mahallesinde meydana geldi. Ot yığının yandığı ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Özalp İlçe Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangın çevreye sıçramadan söndürdü.
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