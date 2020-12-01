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Özalp ilçesinde tandır evi yandı

Van’ın Özalp ilçesindeki bir tandır evi ve odunluk bilinmeyen bir sebepten dolayı yandı.

VAN 01.12.2020, 11:50
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Özalp ilçesinde tandır evi yandı
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Van’ın Özalp ilçesindeki bir tandır evi ve odunluk bilinmeyen bir sebepten dolayı yandı.

Alınan bilgilere göre yangın, Kargalı Mahallesi’nde meydana geldi. Volkan Baylak’a ait tandır evi ve kömürlük olarak kullanılan bölmede bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, maddi hasar meydana geldi.
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