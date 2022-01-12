Otobüs şoförlerine hizmet içi eğitim semineri

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan otobüs şoförlerine halkla ilişkiler ve etkili iletişim konulu eğitim semineri verildi.

Van Büyükşehir Belediyesi kentte görev yapan otobüs şoförlerine vatandaşlarla daha iyi iletişim kurmaları için seminer düzenledi. Kadın ve Aile Merkezinin konferans salonunda, Ulaşım Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen seminere Ulaşım Daire Başkanı Ahmet Levent Böke, şube müdürleri ve otobüs şoförleri katıldı.

Seminerde şoförlere slayt sunumu eşliğinde usta öğreticiler tarafından halkla ilişkiler, etkili iletişim, stres yönetimi, öfke kontrolü, kılık kıyafet yönetmeliği, araç iç ve dış temizliği gibi birçok konuda önemli bilgiler verildi.

Yaklaşık 2 saat süren seminerin gruplar halinde 3 gün boyunca devam edeceği belirtildi.