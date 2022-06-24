Muradiyeli çocuklar iklim değişikliği etkinliğinde buluştu

Van’ın Muradiye ilçesinde yaşayan çocuklar, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Muradiye Öğrenim Birimi’nde ‘Özgür Atölye-İklim’ programında buluştu.

Muradiye’de 10 hafta boyunca yürütülen program, iki gönüllünün desteğiyle yüz yüze olarak gerçekleştirildi. Program çerçevesinde çocuklar, iklim değişikliğine ilişkin temel kavramları, etkileri ve neler yapılabileceğinin farkındalığını yaşadı. Bugüne kadar 466 gönüllüsünün desteğiyle 27 bin 148 çocuğa ulaşan TEGV Muradiye Öğrenim Birimi’nde çocuklar yepyeni bir etkinlikle buluştu.

Özgür Atölye-İklim programı çerçevesinde çocuklar çevrelerinde iklimle ilgili gözlemledikleri sorunlara bilimsel süreçlere dayalı olarak çözüm üretme ve çözüm önerilerini paylaşma olanağı buldu. İklim değişikliğine ilişkin temel kavramları, etkileri ve neler yapılabileceğinin farkındalığını yaşadı. 10 hafta boyunca etkinliğe devam eden çocuklara, etkinlik sonunda solar mantığıyla çalışan robot kitleri hediye edildi.