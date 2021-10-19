Muradiye’de TÜBİTAK Bilim Şenliği

Van’ın Muradiye ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu, öğrencilerin bilime ilgisinin artırılması ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla ‘4006 TÜBİTAK Bilim Şenliği’ düzenledi.

Cumhuriyet Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerinin hazırladığı projeler sergilendi. Bilimsel deneylerin yanı sıra el becerilerinin geliştirilmesine yönelik atölyeler de yer aldı. Şenliğin açılışını Muradiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu ve okul müdürleri gerçekleştirdi. Bütün stantları tek tek dolaşan Milli Eğitim Müdürü Zorlu, proje çalışmaları yapan öğrencilerden bilgi aldı.

Şenlikte toplam 24 proje sergilenirken, 24 öğretmen ve 72 öğrenci görev aldı. Deney gösterilerinin yapıldığı fuarda öğrencilerin heyecanlı oldukları görüldü. Bilim şenliği ve atölye çalışmaları sayesinde öğrenciler bilimi keyifle öğrendiler.

Cumhuriyet Ortaokulu TÜBİTAK Yürütücüsü Kübra İnceoğlu, Cumhuriyet Ortaokulu olarak bilim şenliği gerçekleştirdiklerini belirterek, “Projemizde 24 öğretmen ve her öğretmenin 3 rehber öğrencisi bulunmaktadır. Toplam 72 öğrencimiz görev almıştır. Projelerimiz 2 sene önce yapılmıştı, fakat pandemiden dolayı bu sene yapabildik. Öğrencilerimiz şu anda projelerini gelen misafirlerimize anlatıyor” dedi.