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Muradiye’de Mevlid-i Nebi Haftası düzenlendi

i Nebi Haftası’ nedeniyle bir program düzenlendi.

VAN 21.10.2021, 09:52
Muradiye’de Mevlid-i Nebi Haftası düzenlendi

i Nebi Haftası’ nedeniyle bir program düzenlendi.

Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen programa, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, Emniyet Müdürü Erkan Karalı, İlçe Müftüsü Eyüp Babat, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Programda açılış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Eyüp Babat, 2021 yılı Mevlid-i Nebi Haftasının temasının ‘Vefa’ olarak belirlendiğini ifade ederek, “Peygamber efendimizin önce Allah’a, sonra da ümmetine olan vefasının dünyada eşi benzeri yoktur. Bizim için en güzel örnek olan Hz. Muhammed (S.A.V.)’in bu sıfatının bizlerde ve günümüz insanında en güzel şekliyle tezahür etmesini diliyoruz” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan sinevizyon gösterisi, ilahi dinletisi ve Mevlid-i Şerif’in okunması ile devam eden program, hafta münasebetiyle düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

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