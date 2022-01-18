Muradiye’de 2 kilo metamfetamin ele geçirildi

Van’ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 kilo 11 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Araç içerisine gizlenmiş vaziyette 2 kilo 11 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak araç sürücüsü işlemleri yapılmak üzere adli makamlara sevk edilmiştir” denildi.