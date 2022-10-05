Müftü Dr. Şık 4-6 yaş Kur’an Kursu’nun açılışını gerçekleştirdi

Van İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, Başkale ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretler çerçevesinde 4-6 yaş Kur’an Kursu’nun açılışını gerçekleştirdi.

Van İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık Başkale İlçe ziyaretinde Başkale Kaymakamı Mustafa Çelik ve Başkale İlçe Müftüsü Mehmet Nuri Durmuş’u ziyaret etti. İl Müftüsü Dr. Şık toplantının ardından ilçe müftülüğü hizmet binasında hizmet verecek 4-6 yaş Kur’an Kursu’nun açılış programına katıldı. Kursun açılış programına İl Müftüsü Dr. Şık, Kaymakam Çelik, İlçe Müftüsü Durmuş, kurum amirleri, din görevlileri, öğrenci ve veliler katıldı.

Kur’an Kursu açılış programının ardından din görevlileri ile de bir araya gelen İl Müftüsü Şık, din görevlileri ile bir süre hasbihal ederek ilçe ziyaretini tamamladı.

“Müftü Dr. Şık, Çatak ilçesine ziyarette bulundu”

Van İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık Çatak İlçe ziyaretinde din görevlileri ile toplantıda bir araya geldi. Din görevlileri ile toplantıda hasbihal eden İl Müftüsü Dr. Şık din görevlilerine öneri ve temennilerde bulundu. Ardından Çatak İlçesi Şehit Talha Musap Selçuk Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda öğrencilere “Gençlik ve Sorumluluk” üzerine konferans verdi. Konferansta gençlere gençliğin önemi ve gençlik evresinde din ve ahlak konularında aydınlatıcı açıklamalarda bulundu.