Müdür Sünnetçioğlu: “Kurban Bayramı’nda korona virüs salgınını unutmayalım”

Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir araya gelecek olan vatandaşlara uyarılarda bulunarak, “Kurban Bayramı’nda korona virüs salgınını unutmayalım” dedi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Kurban Bayramı’nda korona virüs salgınının unutulmamasını istedi. Salgının kaygı ve panikle değil, önlem ile yenileceğini ve şu anda en büyük silahın salgına karşı aşı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Sünnetçioğlu, “Kurban Bayramı’nda da maskeyi kullanmaya devam edeceğiz. Düğünlerde, taziye ve benzer etkinliklerde vatandaşlarımızın maske taktığını görüyoruz, ancak bir araya geldiklerinde herkes maskeyi çıkarıyor. Bunu yapamamalarını öneriyorum, salgına davetiye çıkarmayalım. Bulaş oranları artabilir, mutasyonlara karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Yapılan aşıların tesirli olduğunu görüyoruz, vatandaşlarımızın aşılarını yapmaya davet ediyorum. İl ve ilçelerimiz dahil olmak üzere her yerde sağlık ekiplerimiz bayram tatiline ayrılmadan sağlığınız için mobil araçlarımızla kapı kapı gezerek en ücra yerlere giderek aşılarınızı olmanız için ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Hastanelerimizde, aile sağlık merkezleri ve kurulan stantlarda, bayramı bayram gibi yaşamanız için aşılarınızı olmanızı ve çocuklarımızın geleceği için eylülde okullarına kavuşması umuduyla herkesin dikkat etmesini istiyoruz. Kurban Bayramı’nda kapalı ortamların havalandırılması, çok kalabalık ve kapalı yerlerde maske takılması ile birlikte aşının yaygınlaşması ile birlikte bayram sonrasında vaka sayıları daha aşağıya çekilebilir. Aşı oranımızı ne kadar artırırsak hedefe ulaşıp toplumsal bağışıklığı sağlamak istiyoruz. Kurban Bayramı’nda da ısrarlı ikramlara karşı dikkatli olmalı, sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen göstermeli, her gün düzenli fiziksel aktivite-yürüyüş yapmaya dikkat etmeliyiz. Bu vesileyle Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik eder, sağlık ve huzur getirmesini diliyorum” dedi.