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Minibüsle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Van’ın Başkale ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

VAN 12.04.2021, 14:39
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Minibüsle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Van’ın Başkale ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Başkale karayolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları alınamayan minibüsle otomobil çarpıştı. Kazada hafif şekilde yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, iki araçta ise hasar oluştu. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Başkale Grup Amirliği ekiplerinin de müdahale ettiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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